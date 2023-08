Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - Es ist ein Foto mit hoher Symbolkraft – weit über den Anlass am Samstag hinaus. An der Saalepromenade legt Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) mit Bürgermeister Egbert Geier (SPD) und Stadtmarketing-Chef Mark Lange an Bord der 1938 erbauten „Amelie“ ab. Schulze hat einen Scheck dabei. Halle investiert 410.000 Euro in den Start einer Tourismusoffensive. 90 Prozent der Summe werden vom Land gefördert.