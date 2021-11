Mehrfamilienhaus in Neustadt hat gebrannt

Halle (Saale) - In einem Mehrfamilienhaus in der Richard-Paulick-Straße in Halle-Neustadt ist Samstagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, war Unrat vor dem Aufzug in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr rückte aus, um den Brand zu löschen. Verletzt wurde niemand. Der Aufzug sowie Wände und die Decke wurden durch den Brand stark beschädigt. Der Bereich wurde abgesperrt, die Bewohner konnten aber in ihren Wohnungen bleiben.