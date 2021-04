Mehrere Proteste und Kundgebungen für Halle angemeldet

Unter anderem werden am Wochenende erneut Demonstrationen gegen die Corona-Regeln am halleschen Markt erwartet.

Die Bundesnotbremse sorgt in Halle für Proteste. Wie die Polizeiinspektion Halle am Freitag auf Nachfrage der MZ erklärte, wurden für das Wochenende mehrere Kundgebungen gegen die Corona-Bestimmungen angemeldet.

Für Freitagabend wurden zwei Demonstrationen angekündigt: 20 Uhr am Steintor „gegen Ausgangssperren und für einen solidarischen Lockdown“ sowie ab 21.30 Uhr auf dem Markt gegen die vom Bund beschlossene Notbremse. Am Samstag wurden zwei Kundgebungen (ab 15 und 16.30 Uhr) auf dem Markt angemeldet. Unterdessen will die Polizei in Halle an ihrer bisherigen Einsatzstrategie in Bezug auf Corona festhalten. „Wir werden keine Kontrollpunkte einrichten und ansonsten lagebezogen die Einhaltung der Regeln überprüfen“, sagte Polizeisprecher Ralf Karlstedt der MZ. (mz/Dirk Skrzypczak)