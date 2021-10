Mehrere Ministerien wollen nun nach Lösung für die Eissporthalle in Halle suchen

Halle (Saale)/MZ - Bei der Suche nach einer Lösung angesichts fehlender Flutgelder sind sich die Stadt Halle und die Landesregierung ein Stück nähergekommen. Wie die Staatskanzlei am Mittwoch gegenüber der MZ erklärte, werde man sich nun auf Arbeitsebene mit den Fällen befassen.

Ministerien suchen nach Lösung für Eissporthalle in Halle: Wichtiger Antrag fehlt noch

Dazu sollen mehrere Ministerien eingebunden werden. In Halle sind der Umbau des Sparkassen-Eisdoms zur vollwertigen Eissporthalle sowie die Fertigstellung des neuen Leistungszentrums für den Nachwuchsfußball auf der Silberhöhe in Gefahr. Grund ist eine Überzeichnung des Fluthilfetopfs für Sportstätten in Sachsen-Anhalt. Das vorhandene Geld reicht derzeit nicht aus, die Löcher zu stopfen.

Unter anderem durch gestiegene Baupreise haben sich die Sanierungskosten verteuert. In der Vergangenheit war es dem Land bei anderen Projekten gelungen, Mehrkosten auszugleichen, indem Mittel innerhalb des Gesamtbudgets umgeschichtet werden konnten. Allerdings sind die Möglichkeiten bei der Sportstättensanierung ausgereizt.

Problem: Planverfahren für große und aufwendige Projekte ziehen sich über Jahre hin

2013 hatte das verheerende Hochwasser von Saale und Weißer Elster sowohl die alte Eissporthalle als auch die Trainingsanlagen der Fußballer auf dem Sandanger unter Wasser gesetzt, Gebäude und Nebenanlagen laut Gutachten schwer geschädigt. Bis 2015 hatte Halle Zeit, für Sanierungen und Ersatzneubauten Anträge beim Land zu stellen. Für die Regulierung der Hochwasserschäden an der kommunalen Infrastruktur in Sachsen-Anhalt standen 2,3 Milliarden Euro zur Verfügung.

In Halle gibt es allerdings das Problem, da sich vor allem die Planverfahren für die großen und aufwendigen Projekte über Jahre hingezogen haben. Für die Eissporthalle soll beispielsweise erst im Frühjahr 2022 der Änderungsantrag mit den neuen Kosten - die wohl bei 29 Millionen Euro liegen - beim Land eingereicht werden.

Geier verteidigt Zeitplan

Im Innenministerium, das für die Sanierung der Sportstätten zuständig ist, sieht man daher bei der Stadt Halle eine Mitschuld, warum Eissporthalle und Fußballzentrum jetzt wackeln. Halle habe sich zu viel Zeit gelassen, die Verfahren in Gang und zu Ende zu bringen. Andere Städte in Sachsen-Anhalt seien schneller gewesen. Bürgermeister Egbert Geier (SPD) war in einem Brief an Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) auf diese Kritik eingegangen.

Er hatte auf die umfangreichen Untersuchungen und Gutachten verwiesen, die nötig seien, die Anträge zu erarbeiten. Gegenüber dem Land habe man diese Problematik stets kommuniziert. Offen ist, wer für die fehlenden Summen aufkommen wird. Aus der Fluthilfe kann das Defizit nicht geschlossen werden. Ob eventuell andere Förderprogramme greifen, ist offen.