Mehrere Körperverletzungen in einer Nacht in Halle

Halle (Saale)/HZ/TGO - In Halle ist es am Wochenende zu mehreren Körperverletzungen gekommen. Wie die Polizei mitgeteilt hat, kam es am Samstag gegen 20 Uhr es in der Ernst-Hermann-Meyer-Straße zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen verschiedener Nationalitäten. Dabei sollen Steine geflogen und eine Eisenstange zum Einsatz gekommen sein. Die Beteiligten standen teilweise unter Alkohol. Eine Person musste ärztlich behandelt werden.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Sonntag gegen 2.30 Uhr am Leipziger Turm. Dort traf die Polizei auf eine verletzte Person. Der alkoholisierte Mann gab an, von einem unbekannten Täter geschlagen worden zu sein, nachdem er dessen Freundin angesprochen hatte.

Kurz nach 3 Uhr kam es in einer Gaststätte in der Innenstadt zudem zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 26-Jährigen und drei unbekannten Personen. In der weiteren Folge wurde er mehrfach geschlagen und getreten, durchsucht und persönlicher Dinge beraubt. Dem 26-Jährigen gelang die Flucht, die Täter folgten ihm bis zum Marktplatz, wobei er nochmals geschlagen wurde und flüchteten dann. Der Geschädigte kam verletzt in ein Krankenhaus.