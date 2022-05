Mehrere Kinder auf Silberhöhe in Halle belästigt - Polizei ermittelt

Eine Mutter steht mit ihrem Sohn am Spielplatz in der Gustav-Staude-Straße. Sie waren selbst betroffen.

Halle/MZ - Von einem „Schockmoment“ spricht die Mutter, als ihre Tochter vergangenen Donnerstag nach Hause kam und von dem Vorfall erzählte. Sie sei von einem Mann nahe der Haltestelle in der Gustav-Staude-Straße auf der Silberhöhe bedrängt worden und er habe versucht, sie in den Busch zu ziehen. Er habe das 15-jährige Mädchen auch im Genitalbereich berührt, sagt die Mutter der MZ. Ihre Tochter habe sich losreißen und weglaufen können. „Ich habe sie in den Arm genommen und gleich die Polizei gerufen.“