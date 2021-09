Die Polizei rechnet am Freitag mit über tausend Demonstranten in Halles Altstadt und rät Verkehrsteilnehmern, die Innenstadt zu umfahren.

Halle (Saale)/MZ - Mit Beeinträchtigungen für den Verkehr, die sich fast über den ganzen Tag ziehen könnten, rechnet die Polizei in Halle am Freitag, 24. September. Denn für diesen Tag wurden mehrere Versammlungen im halleschen Stadtgebiet angemeldet. „Es sollen mehrere Demonstrationszüge mit Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich stattfinden“, teilte Michael Ripke von der Polizeiinspektion Halle am Donnerstag mit.

„Zur Gewährleistung dieser Demonstrationen“ werden laut Ripke in der Zeit von 12 bis 21 Uhr zeitweise Sperrungen für den Fahrzeug- und den Straßenbahnverkehr erforderlich sein. Die Polizei empfiehlt daher, die Altstadt und die nördliche Innenstadt von Freitagmittag an weiträumig zu umfahren. Betroffen sein werden dabei insbesondere Altstadtring und der Bereich um den Steintorplatz.

Mehrere Großdemonstrationen könnten Halles Innenstadt lahmlegen

Fridays for Future hat für den Freitag zum Klimastreik aufgerufen, der an diesem Tag weltweit und eben auch in Halle stattfinden soll. Laut Michael Ripke ist der Klimastreik auch der Schwerpunkt aller Großversammlungen in Halle. So sei unter anderem noch eine Zubringerdemo angemeldet worden. Eine Gegendemo zum Klimastreik ist bisher nicht bei der Polizei angemeldet worden und wird aktuell auch nicht erwartet.

Indes lädt auch die CDU am freitag zur Wahlkampf-Abschlussveranstaltung auf den Salzgrafenplatz. Wie Michael Ripke betont, kann die Polizei derzeit noch nicht sagen, wann genau welche Straße gesperrt wird. Er kündigt aber an: „Wir werden nur das zu machen, was nötig ist.“