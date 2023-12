Mehrere Brände in Halle am Wochenende

Halle/MZ - Am Wochenende ist es innerhalb Halles zu mehreren Bränden gekommen. Am Freitagabend gegen 22.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte in den Robinienweg gerufen. Dort brannten in einem Durchgang zwischen zwei Mehrfamilienhäusern mehrere Mülltonnen. Laut Aussage der Polizei mussten zehn Personen während der Löscharbeiten ihre Wohnung verlassen. Verletzt wurde dabei niemand. Die Fassade des Hauses habe durch das Feuer einen Schaden erlitten, der auf etwa 30.000 Euro geschätzt wird. Die Beamten ermitteln derzeit wegen schwerer Brandstiftung.

Der zweite Brand folgte Samstagmorgen gegen 10 Uhr. Im Keller eines Mehrfamilienhauses in der Mendelsohn-Bartholdy-Straße haben ein Kinderwagen und ein Kinderfahrrad Feuer gefangen. Die Verrußungen reichten bis ins Treppenhaus, verletzt wurde laut Polizei niemand.

Und in der Philipp-von-Ladenberg-Straße ist es am Samstag gegen 22 Uhr zu einem Brand einer Mülltonne gekommen. Die Tonne stand in der Lieferzone eines Supermarktes und brannte vollständig aus. Die Ursachen der beiden Brände sind derzeit noch unklar.