Mehr Verkehrstote auf den Straßen in und um Halle

Halle (Saale)/MZ - Im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion (PI) Halle - das sind neben der Stadt auch der Saalekreis, der Burgenlandkreis und Mansfeld-Südharz - hat sich im vergangenen Jahr statistisch gesehen aller 24 Minuten ein Unfall ereignet. Das geht aus der Verkehrsunfallbilanz der PI hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Im Vergleich zu 2020 ist die Zahl der Karambolagen in 2021 um 258 auf 21.440 Unfälle gestiegen. 34 Menschen kamen dabei ums Leben, zwei mehr als im Vorjahr. „Betroffen waren sechs Fußgänger, zwei Radfahrer, acht Fahrer eines Kraftrads sowie 16 Pkw-Insassen und zwei Lkw-Fahrer“, heißt es in der Mitteilung.

Demgegenüber ist die Zahl jener Unfälle, bei denen Personen schwer verletzt wurden (also länger als 24 Stunden im Krankenhaus waren), um 19 auf 520 gesunken. 609 Menschen galten als schwer verletzt, darunter 101 Radfahrer, 71 Kraftfahrer und 50 Fußgänger. Hinzu kamen 1.755 Unfälle mit leicht verletzten Personen.

Wildunfälle haben ihre Spitzenposition als Hauptunfallursache im Süden des Landes verteidigt. Grafik: Polizei

Bei den Hauptunfallursachen haben Zusammenstöße mit Wildtieren (3.611) trotz eines leichten Rückgangs die Spitzenposition verteidigt. Es folgen Fehler beim Wenden und Rückwärtsfahren (2.862), ungenügender Sicherheitsabstand (2.006) und unangepasste Geschwindigkeiten (1.404). Die Missachtung der Vorfahrt (1.298) kommt übrigens erst auf Platz fünf, Alkohol- und Drogenkonsum rangieren als Ursachen auf Rang elf (359).

Bitter: Die Zahl von Verkehrsunfällen mit Kindern ist von 162 auf 170 gestiegen. 53 Verletzte waren zu Fuß unterwegs, 69 Mädchen und Jungen stürzten mit dem Fahrrad. Zwei Kinder starben.