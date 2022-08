Mehr stellen als Bewerber - Die schwierige Suche nach Lehrlingen in Löbejün

Löbejün/MZ - Am 1. August hat das neue Ausbildungsjahr begonnen. Ausbildungsplätze stehen anders als noch vor Jahren reichlich zur Verfügung. Auch in der Firma Tittel, einem Fachbetrieb für Heizung, Klima und Sanitär in Löbejün, wurden in diesem Jahr zwei Ausbildungsplätze für Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klima ausgeschrieben. Zwei junge Leute konnten nun ihre Ausbildung beginnen.