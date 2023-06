Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - 60 Kilometer Fahrrad fahren? Aufgeteilt in zwei Touren, gehörte diese Distanz für Hans-Helmar Rothe früher zum Alltag, genauer zum Arbeitsalltag. Zu Schichtbeginn die 30 Kilometer von Halle-Neustadt nach Leuna und zum Feierabend retour – das habe ihm Spaß gemacht und für seine Gesundheit habe er gleich auch noch etwas getan, sagt er. Mit seinen inzwischen 75 Jahren würde er so ein Pensum vielleicht nicht mehr regelmäßig absolvieren wollen, sagt Hans-Helmar Rothe. Aber mit dem Fahrrad sei er nach wie vor so gut wie jeden Tag unterwegs. Und stelle dabei immer wieder fest, dass sich Halles Altstadt in puncto Fahrradwege von Neustadt eine Scheibe abschneiden könnte.