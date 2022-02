Mehr Schlaglöcher: Massive Winterschäden auf Halles Schäden

Halle (Saale)/MZ - In der Trothaer Straße rumpelt es gewaltig. Auf der ohnehin verschlissenen Trasse - wichtigstes Einfallstor aus dem Norden nach Halle - hat der Winter tiefe Löcher in die Fahrbahn gerissen. Am Dienstag flickte ein Bautrupp der Straßenbaufirma Hastra im Auftrag der Stadt die schlimmsten Krater. „Es geht darum, Schlimmeres zu verhindern. Kehrt der Frost wieder zurück, kann Eis die Löcher und Risse weiter aufbrechen“, sagt Hastra-Chef Tobias Hellmann.

