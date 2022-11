Mehr als nur Gummibärchen: Neuer Laden in Halle verkauft ausgefallene Süßigkeiten

Philipp Knabe hat mit „Candy King“ ein eigenes Geschäft eröffnet für Süßigkeiten aus aller Welt. Die Idee dazu kam dem 30-jährigen Hallenser in New York.

Halle/MZ - Kurz nach der Eröffnung sind viele Regale in dem kleinen Laden in der Mansfelder Straße 5 bereits leer gefegt. Bunte Luftballons erinnern noch an den Start am 22. Oktober, auch der Name des neuen Geschäfts – „Candy King“ – hängt noch wie am Tag der Eröffnung als goldene Girlande im Verkaufsraum. Doch von dem prall mit quietschbunten Verpackungen gefüllten Laden, den Inhaber Philipp Knabe extra auf Fotos und als Video festgehalten hat, ist wenig geblieben.