Mehr als nur ein Datum: Das wird zum ersten Gedenktag des 9. Oktober in Halle geplant

Der 9. Oktober wird für Halle wohl immer ein bedeutsames Datum sein. Während derzeit in Magdeburg der Prozess gegen den Attentäter stattfindet, plant Halle einen großen Gedenktag. Ein Jahr nach dem rechtsterroristischen Anschlag will die Stadt gemeinsam mit der Jüdischen Gemeinde, dem Kiez-Döner und einigen prominenten Gästen aus der Politik an den Tag erinnern, an dem die Synagoge angegriffen wurde und Jana L. und Kevin S. erschossen wurden. Der erste Gedenktag soll trotz der nach wie vor großen Sorge vor der Ausbreitung des Coronavirus umfangreich begangen werden.

Demokratiekonferenz: Ein würdiges Gedenken sowie für fachlichen Austausch

Das Stadtzentrum mit dem Marktplatz, der Ulrichskirche und dem Stadthaus sollen die zentralen Gedenkorte sein. Das geht aus dem vorläufigen Ablaufplan hervor, der der MZ vorliegt. Demnach beginnt das Gedenken am 9. Oktober um 12 Uhr mit Glockenläuten auf dem Marktplatz. Wie genau die Veranstaltung in der Ulrichskirche ablaufen soll, steht noch nicht fest. Im Stadthaus findet ab 13 Uhr eine Demokratiekonferenz statt, die vom Sozialministerium, der Staatskanzlei und der Stadt gemeinsam organisiert wird.

„Mit der geplanten Veranstaltung soll Raum gegeben werden für würdiges Gedenken sowie für fachlichen Austausch“, sagt Martin Bollmann, Sprecher des Sozialministeriums. Auf der Konferenz sollen sowohl renommierte Wissenschaftler, als auch Fachverbände und Politiker sprechen. „Das Ziel der Demokratiekonferenz besteht darin, aktuelle Forschungsbefunde zu analysieren und Strategien zur Bekämpfung von Antisemitismus zu entwickeln“, sagt Bollmann.

Ansprachen auf dem Marktplatz mit musikalischer Umrahmung vom Stadtchor

Am Nachmittag wird das Gedenken an den Anschlagsorten, der Synagoge und dem Kiez-Döner fortgesetzt. Dort sollen Gedenktafeln enthüllt und Kränze niedergelegt werden. Neben Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) sollen Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU), Sozialministerin Petra Grimm-Benne (SPD) und möglicherweise auch die Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) anwesend sein.



Gegen 17.30 Uhr werden auf dem Marktplatz einige Ansprachen gehalten, die musikalisch vom Stadtchor umrahmt werden sollen. Den Abschluss des Tages bildet um 18 Uhr ein Carillon-Konzert. Auch wenn das Programm laut Halles Stadtsprecher Drago Bock sicherstellt, dass Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden, könne es durchaus noch zu Änderungen und Verschiebungen am Ablauf des Tages kommen. Der bisherige Plan sei nur ein Entwurf, sagt Ministeriumssprecher Bollmann.



Gedenkveranstaltung soll an mehreren Orten live übertragen werden

Die Stadtverwaltung geht pandemiebedingt auf Nummer sicher. An mehreren Orten in der Innenstadt soll die Gedenkveranstaltung, die tagsüber in der Ulrichskirche stattfindet, live übertragen werden. Dann müssen sich die Teilnehmer nicht alle an einem Ort versammeln. Doch nicht nur am 9. Oktober, auch einige Tage vorher soll es in Halle ein offizielles Gedenken geben. Der Grund dafür ist der jüdische Kalender, der eine andere Zeitrechnung hat.



Das Attentat wurde am Jom Kippur, dem höchsten jüdischen Feiertag verübt. Der Jom Kippur findet nach jüdischem Kalender immer am 10. Tischri statt. Laut Gregorianischem Kalender ist das in diesem Jahr der 28. September. Wie Stadtsprecher Bock erklärt, soll es deshalb auch an diesem Tag in Abstimmung mit der Jüdischen Gemeinde ein Gedenken geben. (mz)