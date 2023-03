In Halle schlossen sich mehr als 500 Menschen einem Protestzug zum Internationalen Frauentag an.

Halle/MZ - Brücken zwischen der feministischen und der Klimaschutzbewegung hat am Mittwoch eine Demonstration des „Feministischen Bündnisses 8. März Halle“ geschlagen. Trotz des Schneetreibens schlossen sich laut Veranstaltungsleitung mehr als 500 Menschen dem Protestzug an, der sich gegen 15.45 Uhr am Steintor in Bewegung setzte und am frühen Abend am August-Bebel-Platz zu Ende ging.