Medizinischer Notfall: Auto-Mitfahrer stirbt auf der Magdeburger Chaussee in Halle

Am Donnerstagmittag hat sich ein tragisches Ereignis auf der Magdeburger Chaussee in Halle abgespielt. Ein Mensch kam nach einem medizinischen Notfall ums Leben.

In der Magdeburger Chaussee hat sich der Vorfall zugetragen.

Halle (Saale)/MZ - Traurige Nachrichten am Donnerstagnachmittag aus Halles Norden: Auf der Magdeburger Chaussee ist am Donnerstag gegen 13.30 Uhr in Folge eines medizinischen Notfalls ein Mensch ums Leben gekommen.