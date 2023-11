Am Donnerstagabend ist ein Salzmünde ein Auto in eine Supermarktscheibe gekracht. War ein medizinischer Notfall auslöser?

Medizinischer Notfall: Auto fährt gegen Supermarktscheibe in Salzmünde bei Halle

Halle (Saale)/MZ/mv - In Salzmünde ist am Donnerstagabend ein Auto in eine Scheibe eines Supermarktes gefahren. Nach MZ-Informationen könnte ein medizinischer Hintergrund des Fahrzeugführers für den Unfall verantwortlich gewesen sein.

Die Feuerwehr aus Pfützthal und Polizei waren im Einsatz. (Foto: Marvin Matzulla)

Die Feuerwehr und die Polizei kamen an der Unfallstelle mit dem Rettungsdienst zum Einsatz. An der Scheibe und am Fahrzeug entstanden Sachschäden.