Max Giesinger gibt Konzert in Halle (Saale) zum Tag der deutschen Einheit auf dem Markt

Max Giesinger spielt am Dienstag in Halle.

Zum Tag der deutschen Einheit bekommt Star-Besuch: Sänger und Songwriter Max Giesinger („Einer von 80 Millionen“ hier bei Amazon kaufen) kommt am Dienstag für ein kostenloses Konzert nach Halle. Sponsoren wie die Stadtwerke, die Saalesparkasse, die HWG und das Bauunternehmen Papenburg haben das ermöglicht.

Der deutsche Superstar, der 2011 durch die TV-Castingshow „The Voice of Germany“ bekannt wurde, kommt aus Halles Partnerstadt Karsruhe - und hat an diesem Tag einen besonderen Grund zum Feiern. Denn am 3. Oktober ist auch sein Geburtstag - Giesinger wird am Dienstag 29 Jahre alt.

Das Konzert beginnt um 19 Uhr. (mz)