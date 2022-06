Matthias Schmidt (SPD): Digitalisierung an Schulen hat Nachholbedarf

Er will mehr Medienkompetenz an den Schulen verwirklichen.

Er sei lange Zeit nur „stiller Beobachter“ gewesen, sagt Matthias Schmidt. Das politische Interesse des studierten Sozialwissenschaftlers und gebürtigen Hallensers habe sich entwickelt, als er mit 16 Jahren die Wende erlebt hat, „mit all den neuen Möglichkeiten, die sich für die DDR-Bürger, wie ich es nun mal war, eröffnet haben.“ Gerade in der Nachwendezeit habe es viele Dinge gegeben, die die Politik für die Menschen besser hätte gestalten können, sagt Schmidt. Als sich später dann die Ära Schröder zu Ende neigte, habe er schließlich beschlossen, selber aktiv zu werden. Seinen „Gerechtigkeitssinn“ habe er dann am besten bei den Sozialdemokraten verwirklicht gesehen. „Und ich wollte in der kleinsten Zelle anfangen, die es gibt, und das war für mich der SPD-Ortsverein Halle-Nordwest“.