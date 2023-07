Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - - Was für ein Abend! Der lauschige Hof des Neuen Theaters ist wie geschaffen für die Sommersause der Bühnen Halle, die sich damit in die Sommerpause verabschieden. Für Intendant Matthias Brenner und viele weitere Schauspieler aber ist es nicht nur der Abschied in die wohlverdienten Sommerferien, sondern ein Abschied von der Bühne. Und der sollte mit Hunderten Gästen aus Politik und Kultur, aus Wirtschaft und dem halleschen Stadtleben würdig begangen und zünftig gefeiert werden.