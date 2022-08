Mathe mit Spaghetti - Wie Schüler in Halle in den Ferien mit Corona entstandene Wissenslücken füllen

In Lerncamps von Volkshochschulverband und Jugendherbergswerk lässt sich auch in Halle Lernstoff aufholen.

Halle (Saale)/MZ - Draußen ist es an diesem Vormittag gut und gern um die 30 Grad heiß, und viele Schüler stehen an diesem Sommerferientag vielleicht gerade zum Frühstück auf. Lea und Leonie, beide 15 Jahre alt und im neuen Schuljahr Neuntklässlerinnen, sitzen derweil schon lange im Unterricht. In der einstigen Turnhalle der Luisenschule, seit gut zehn Jahren Halles Jugendherberge, büffeln die Mädchen aus Magdeburg Mathematik - und zwar eine ganze Woche lang und das freiwillig.