Massive Probleme durch Corona-Pandemie: Warum eine Physiotherapeutin aus Halle nicht aufgibt

Halle (Saale)/MZ - Die Bestellbücher der beiden Physiotherapie-Praxen von Constanze Rikirsch-Schöning in Halle weisen keine Lücken auf. Patienten mit Rezepten für Massage-Therapien, Lymphdrainagen, Krankengymnastik und vieles andere geben sich die Klinke in die Hand. Vor nicht allzu langer Zeit sah das ganz anders aus. Im Frühjahr des vergangenen Jahres, während des ersten Lockdowns, fühlte sich die Therapeutin in ihren Praxen zeitweise ziemlich einsam. „Es hagel-te Absagen“, erzählt sie. Etwa 80 Prozent ihrer Patienten kamen nicht. „Dabei hätten viele die Behandlung bitter nötig gehabt“, fügt sie hinzu. Einige seien aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus zu Hause geblieben. Andere wiederum dachten, dass Physiotherapie-Praxen während des Lockdowns geschlossen bleiben müssen. Was allerdings zu keiner Zeit der Fall war.