Massenschlägerei in Halle-Neustadt verhindert - Polizei spricht 15 Platzverweise aus

Halle (Saale)/MZ - Die Polizei hat am Mittwochabend in Halle-Neustadt eine Massenschlägerei verhindert. Zeugen hatten zwei jugendliche Gruppen - unter anderem mit Eisenstangen bewaffnet - beobachtet, die nach einem verbalen Disput am Nachmittag diesen am Abend an der Skaterbahn an der Magistrale offenbar mit Gewalt klären wollten.

Die Polizei verhinderte ein Aufeinandertreffen der Gruppen. Es wurden insgesamt 15 Platzverweise an Jugendliche zwischen 14 und 17 Jahren ausgesprochen. Bei den Beteiligten handelt es sich nach Angaben der Polizei um Deutsche ohne Migrationshintergrund.