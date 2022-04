Marsch des Lebens durch Halle

Halle (Saale) - Rund um den jüdischen Gedenktag Jom ha-Schoa gibt es in vielen Städten Märsche des Lebens. Auch in Halle haben sich am Freitag rund 50 Menschen, darunter Bürgermeister Egbert Geier sowie der Leipziger Mitinitiator Stefan Haas und der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Halle, Max Privorozki, auf den Marsch von der Synagoge zum Markt gemacht. Mit dem Zug wollen die Veranstalter, die Christlich-sozialen Dienste TOS Leipzig und die jüdische Gemeinde, an die sechs Millionen Opfer des Holocaust erinnern, aber auch ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen und ihre Verbundheit mit Israel zeigen. Die jüdische Gemeinde Halle hatte bereits gestern den Gedenktag in einer eigenen Veranstaltung begangen.