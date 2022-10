Marodes Feuerwehrhaus in Halle

Halle (Saale)/MZ - Die Stadträte Andreas Wels und Andreas Schachtschneider (Hauptsache Halle & Freie Wähler) haben schnelle Verbesserungen für das Gerätehaus der Freiwilligen Feuer in Halle-Nietleben gefordert. Das Gebäude sei fast baufällig und der Stellplatz für das neue Feuerwehrfahrzeug zu klein, was eine schnelle Einsatzfähigkeit gefährde, heißt es in einer Pressemitteilung. Wels und Schachtschneider äußerten sich nach einem Besuch des Nietlebener Feuerwehrtages am Sonnabend.

