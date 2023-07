Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle (Saale)/MZ - - Gerade hat Irénée Peyrot zu vorgerückter Stunde den letzten Orgelschüler für diesen Tag verabschiedet, nun geht es für den Kantor der Marktkirche in den verdienten Feierabend. Wie oft der Organist schon die steinerne Wendeltreppe hinauf zur Orgelempore erklommen hat, hat er nicht gezählt. Fest steht aber, dass Peyrot täglich in der Marktkirche anzutreffen ist, 110 Konzerte pro Jahr allein in der Marktkirche spielt – und in den Sommermonaten drei Mal in der Woche die beiden Orgeln der Marktkirche zum Klingen bringt.