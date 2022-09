Marktkirche in Halle aus 25.000 Legosteinen

Halle (Saale)/MZ - Was für ein Prachtbau! Stolz legt Jörg von Malottki seine Hände an die Hausmannstürme der Marktkirche. Zwar war es bekanntlich Nickel Hoffmann, der ab 1540 das Bauwerk der Kirche Unser Lieben Frauen auf dem halleschen Marktplatz, so der Name der Marktkirche, zur Vollendung gebracht hat. Und doch darf sich Jörg von Malottki völlig zu Recht als Baumeister des imposanten Gotteshauses vor ihm bezeichnen. Denn er hat Halles Marktkirche aus Legosteinen nachgebaut - bis ins Detail!

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.