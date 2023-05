In Halle-Neustadt macht eine Supermarktkette Platz für einen Discounter. Was sagt das über das Einkaufsverhalten im Stadtteil aus?

Markt-Wechsel in Halle-Neustadt: Auf Rewe folgt Penny

An der Kreuzung Hettstedter Straße/An der Magistrale in Neustadt wehen bald keine Rewe-Fahnen mehr.

Halle (Saale)/MZ - Keine schlechte Lage, möchte man meinen, wenn man den Rewe-Markt in Neustadt besucht. Für Autofahrer ist der an der Kreuzung Hettstedter Straße/An der Magistrale und somit direkt an der Hauptstraße gelegene Supermarkt mit Parkplatz vor der Tür gut zu erreichen. Doch der Rewe wird schließen.