Marco Tullner (CDU): Optimistisch konservativ mit Lust auf Zukunft

Er will den Spagat zwischen Altbewährtem und Neuem schaffen.

Er ist 53 Jahre alt • ist von Beruf Historiker • lebt in Halle • ist verheiratet • hat zwei Kinder • geht in seiner Freizeit laufen • engagiert sich im Förderverein des Bergzoos und bei Halle-gegen-Graffiti e. V.

Der Bildungsminister will weitermachen. Seit fünf Jahren ist Marco Tullner für das Bildungswesen des Landes verantwortlich - zu früh für einen Abschied: „Man erntet in der Bildungspolitik die Früchte immer erst mittelfristig - ich wäre gerne dabei, wenn es bei meinen Initiativen so weit ist.“