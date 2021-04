Mann wirft Kontrolleur Flasche an den Kopf

Halle (Saale) - Nach einer Attacke auf zwei Fahrkartenkontrolleure am Donnerstag in einer Straßenbahn ermittelt die Polizei in Halle gegen einen 28-Jährigen wegen Körperverletzung. Laut einem Polizeisprecher hatten die beiden Kontrolleure in einer Bahn der Linie 10 in Halle-Neustadt den Mann gegen 16.30 Uhr angesprochen, der in der Tram mutwillig aus einer Flasche Bier verschüttete.

Der Mann wurde aufgefordert, die Bahn zu verlassen. Beim Verlassen der Tram warf der Mann die Flasche einem der Kontrolleure an den Kopf. Dieser wurde dabei leicht verletzt. Der andere Kontrolleur eilte seinem Kollegen zu Hilfe und wurde von dem 28-Jährigen attackiert. Die beiden Kontrolleure hielten den Mann schließlich fest und übergaben ihn der herbeigerufenen Polizei.