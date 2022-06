Mann wird sexueller Missbrauch an Tochter seiner Lebensgefährtin in 40 Fällen vorgeworfen

Halle (Saale)/MZ - Insgesamt 40 Straftaten werden einem 37-jährigen Mann vorgeworfen, der sich nun vor dem Landgericht in Halle verantworten muss. Es geht in all diesen Fällen um teils schweren sexuellen Missbrauch an einer minderjährigen Schutzbefohlenen beziehungsweise - weil die Betroffene bei den ersten Übergriffen noch keine 14 Jahre alt war - um Kindesmissbrauch und um Vergewaltigung.

