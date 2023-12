Halle (Saale)/MZ/TGO. - Ein unbekannter Täter hat am Freitagabend gegen 17.30 Uhr einen 38-jährigen gebürtigen Griechen in der Rudolf-Ernst-Weise-Straße unvermittelt mit einem Messer angegriffen und am linken Oberschenkel sowie am Oberarm verletzt.

Laut Polizeiangaben waren die Verletzungen nicht lebensbedrohlich und konnten ambulant in einem Krankenhaus versorgt werden. Was der Hintergrund des Angriffs war, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.