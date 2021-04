Mann schlägt Frau mehrfach ins Gesicht und sprüht mit Flüssigkeit

Am Dienstagabend hat ein unbekannter Mann zwei Mitarbeiterinnen eines Discounters in der Herrmann-Heidel-Str. in Halle angegriffen. Wie die Polizei mitteilte, forderte zunächst eine Mitarbeiterin den Mann auf einen Einkaufswagen zu nutzen. Doch statt sich den Korb zu nehmen, schlug er der Frau mit der flachen Hand in das Gesicht.

Nachdem er sich bereits in Richtung Ausgang bewegte, kam er zurück und schlug die Mitarbeiterin erneut. Als eine weitere Mitarbeiterin zu Hilfe kam, sprühte der Mann eine unbekannte Flüssigkeit in Richtung der beiden Frauen und verließ im Anschluss den Discounter. Durch Polizei wurden Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. Die beiden Mitarbeiterinnen blieben körperlich unverletzt. (mz)