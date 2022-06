Mann raucht und versprüht Pfefferspray in S-Bahn nach Halle - Sechs Fahrgäste betroffen

Halle (Saale)/MZ - Ein Bahn-Mitarbeiter hat am Dienstagabend die Polizei gerufen, weil ein 55-jähriger Mann in einer S-Bahn zwischen Leipzig und Halle geraucht und mit Pfefferspray gesprüht hatte. Sechs Personen waren davon betroffen, berichtet die Bundespolizei in einer Pressemitteilung. Eine medizinische Betreuung lehnten die sechs Pfefferspray-Opfer ab.

Als die Bahn gegen 22.40 Uhr in Halle ankam, wurden der 55-Jährige und seine 50-jährige Begleiterin von Polizisten kontrolliert. Die Beamten stellten das Pfefferspray sicher, obwohl der Mann versuchte, es in einem seiner Hosenbeine zu verstecken. Die Polizisten stellten außerdem fest, dass gegen die Frau ein Sitzungshaftbefehl aus Leipzig vorlag. Sie war einem Hauptverhandlungstermin wegen des Erschleichens von Leistungen ferngeblieben.

Die Frau wurde daraufhin einem Leipziger Richter vorgeführt. Der zuständige Richter entschied am Mittwoch, den Haftbefehl unter Auflagen aufzuheben und die 50-Jährige vor Ort zu entlassen.

Der 55-Jährige hat Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung und wegen Verstößen gegen das Waffen- und Bundesnichtraucherschutzgesetz bekommen.