Ein 21-jähriger Mann aus Georgien wurde am Freitag in Halle (Saale) nach einem Unfall beim Warten auf die Polizei mit Eiern beworfen. Die Polizei ermittelt.

Halle (Saale) - In Halle ist ein Mann fremdenfeindlich beleidigt und aus dem Fenster eines Hauses mit Eiern beworfen worden, als er nach einem Unfall in der Krondorfer Straße auf die Polizei wartete.

Ein Ei habe den 21-Jährigen bei der Attacke am Freitagabend am Hals getroffen, ein weiteres sein Auto, teilte die Polizei am Samstag mit.

Verletzt wurde der junge Mann, der den Angaben zufolge aus Georgien stammt, nicht. Bei dem Werfer soll es sich um einen unbekannten Mann gehandelt haben. Es werde weiter ermittelt, hieß es.