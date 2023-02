Halle-Neustadt Mann nach Messerattacke in Halle-Neustadt lebensgefährlich verletzt

Am späten Sonntagnachmittag musste die Polizei in Halle-Neustadt wegen einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zum Einsatz kommen. Ein Mensch wurde lebensbedrohlich verletzt. Was bisher bekannt ist.