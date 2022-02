Mann in Halle-Neustadt mit Machete verletzt

Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem Einsatz am Bruchsee gerufen.

Der Bruchsee in Halle Neustadt.

Halle (Saale)/MZ - Bei einem versuchten schweren Raub in Neustadt sind am Samstagabend zwei Männer leicht verletzt worden. Laut Polizeiangaben soll auch eine Machete im Spiel gewesen sein.

Drei Hallenser, 25, 26 und 27 Jahre alt, wurden am Samstag gegen 22.45 Uhr am Bruchsee von drei unbekannten Männern angesprochen, die Wertsachen forderten. Einer der Unbekannten war den Angaben zufolge mit einer Machete bewaffnet, die zwei anderen sollen Messer dabei gehabt haben. Es kam zu einem Handgemenge und einer verbalen Auseinandersetzung, wobei sowohl der 25-Jährige als auch der 26-jährige Hallenser jeweils leicht an den Händen verletzt wurden. Ihre Wertsachen gaben sie jedoch nicht heraus.

Die Täter waren mutmaßlich zwischen 25 und 40 Jahre alt und sprachen Arabisch. Sie sollen Drei-Tage-Bärte und dunkle Kleidung getragen haben. Bevor die Polizei am Tatort eintraf, flohen sie in Richtung Carl-Schorlemmer-Ring. Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten schweren Raubes.