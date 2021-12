Mann in Halle-Neustadt in Busch geschubst und bestohlen

Halle (Saale)/MZ - Ein Radfahrer hat am Montagnachmittag in der Hemingswaystraße in Neustadt das Rücklicht seines Fahrrads anschalten wollten, als ein Unbekannter plötzlich gegen das Rad trat. Wie die Polizei mitteilt, fiel der Fahrradbesitzer daraufhin in ein Gebüsch. Der Unbekannte griff sich den Rucksack, der sich auf dem Fahrrad befand und flüchtete. Das Rad lies er liegen.

Die Polizei leitete eine Suche nach dem Dieb ein, konnte ihn aber nicht finden. Der Fahrradbesitzer blieb unverletzt. In dem gestohlenen Rucksack befanden sich laut Polizeiangaben persönliche Gegenstände. Geld war nicht dabei, dafür aber der Schlüssel des Opfers.