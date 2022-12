Mann in Halle mit Messer verletzt - einer der Täter ist noch jugendlich

Blutiger Start in die Weihnachtsfeiertage: Ein Konflikt in der Kirchnerstraße gerät außer Kontrolle. Das Opfer hatte Glück im Unglück.

Halle (Saale)/MZ - Ein 31-Jähriger ist bei einer Auseinandersetzung in der Kirchnerstraße in Halle nahe des Hauptbahnhofs mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am Heiligen Abend mitteilte, hatte sich der Konflikt am Freitagabend ereignet.

Demnach waren sechs Personen aneinander geraten. In der Folge wurde der 31-Jährige mit einem Messer attackiert. Die Angreifer flüchteten. Am nächsten am Einsatzort waren Beamte der Bundespolizei, die zwei Verdächtige in der Friedrich-Liszt-Straße im Charlottenviertel stellen konnte. Es handelte sich um einen 38-Jährigen und einen 15-Jahre alten Jugendlichen. Der Mann hatte das Messer noch bei sich.

Der 15-Jährige leistete laut Polizei massiven Widerstand und versuchte mehrfach, vor den Beamten zu fliehen. Letztlich konnte er nur mit körperlicher Gewalt unter Kontrolle gebracht werden. Der Verletzte hatte derweil Glück im Unglück. Die Stichwunden sollen nicht bedrohlich sein. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht und dort behandelt. Die Kripo ermittelt jetzt.