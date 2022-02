Manipulierte Blutproben von Neugeborenen in Halle - Bisher keine Hinweise auf kranke Kinder

Sachsen-Anhalts größte Geburtsklinik: Nachdem am Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara in Halle Manipulationen an den Blutproben von Neugeborenen festgestellt worden sind, haben etwa 900 Familien das Angebot zur Nachuntersuchung genutzt.

Halle (Saale)/MZ - Im Oktober war das Entsetzen groß, als Manipulationen an Neugeborenen-Blutproben aus dem halleschen Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara festgestellt worden sind. Inzwischen sind etwa 900 Kinder vorsichtshalber erneut auf Erbkrankheiten untersucht worden, wie das Krankenhaus am Montag mitteilte. Aus heutiger Sicht seien keinem der Kinder gesundheitliche Nachteile entstanden.

Darüber herrsche große Erleichterung, wird Roland Haase, Chefarzt der Klinik für Neonatologie, in der Mitteilung zitiert. Mit hohem Personalaufwand sei an der zügigen Durchführung der Nachuntersuchungen gearbeitet worden. Haase sprach von einem „bestürzenden Fall“. Dennoch gelte im Krankenhaus St. Elisabeth und St. Barbara das Vertrauensprinzip, ohne das keine medizinische Tätigkeit denkbar sei.

Im Oktober war offenbar geworden, dass vermeintlich von Neugeborenen stammenden Blutproben aus dem halleschen Krankenhaus kaum fetales Hämoglobin, also roten Blutfarbstoff eines Neu- oder Ungeborenen, enthielten. Die Konzentration entsprach der in Erwachsenenblut.

In Verdacht geriet eine Mitarbeiterin aus der Pflege, die nach der Feststellung von Unregelmäßigkeiten vom Dienst freigestellt wurde und den Angaben zufolge inzwischen nicht mehr am Klinikum beschäftigt ist. Auffällig waren elf Proben. Mithilfe des Dienstplans wurde nachvollzogen, dass die Frau in den acht Jahren zuvor für die Blutproben von rund 800 Babys verantwortlich war.

Sicherheitshalber seien an die Familien aller 1.500 Kinder, bei deren Blutentnahme sie hätte einbezogen gewesen sein können, Einladungen zur Nachuntersuchung geschickt worden. Rund 800 Familien nahmen bis Montag dieses Angebot im Krankenhaus an, wie es in der Mitteilung heißt. 100 weitere suchten dafür ihren Kinderarzt auf. Etwa 400 Familien haben sich entschieden, die per Einschreiben verschickte Einladung nicht wahrzunehmen. Nicht alle Einladungen hätten zugestellt werden können - postalische Rückläufer seien mit einer erweiterten Adressrecherche bearbeitet worden.

Gegen die unter Verdacht stehende ehemalige Krankenhausmitarbeiterin, deren Motive bislang nicht öffentlich geworden sind, ermittelt die Staatsanwaltschaft. Das aufwändige Verfahren sei noch nicht abgeschlossen, sagte ein Sprecher am Montag auf Anfrage.

Familien, die auf die Einladung des Krankenhauses hin bislang noch keinen Termin für die Nachuntersuchung ihres Kindes vereinbart haben, können sich weiterhin unter Telefon 0160-97225906 oder E-Mail ngs@krankenhaus-halle-saale.de melden.