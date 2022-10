Mangelware Medizin: Viele Arzneien sind in Halle knapp

Apothekerin Barbara Langhans in ihrer Apotheke am Steintor in Halle. "Wir leben schon seit vielen Jahren mit Medikamenten-Engpässen", sagt sie.

Halle (Saale)/MZ - Viele Medikamente sind in Halles Apotheken derzeit Mangelware. Besonders betroffen: Antibiotika und Fiebersäfte. Doch die Liste von knappen Arzneien ist deutlich länger. „Katastrophal“, so fasst Claudia Dabbert die Situation zusammen. „Wir schwimmen“, beklagt die Inhaberin der Apotheke am Rosengarten in Halle-Silberhöhe. „Aber das geht schon seit Jahren so.“ Ständig fehlten über 200 Medikamente, die eigentlich auf Lager sein müssten. „Und das sind nur die rezeptpflichtigen Mittel“, sagt die Apothekerin.