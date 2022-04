Manchmal hilft nur Druck

Nein, die Stadt ist am Montag nicht kollabiert ohne die Busse und Bahnen der Havag. Aber der Warnstreik an einem Werktag hat gezeigt, wie sehr ein Streik den Nahverkehr treffen kann. Viele Hallenser mussten ihre Wege anders planen als sonst, und da ging es vor allem um Unternehmungen, die sich nicht so einfach auf einen anderen Tag schieben lassen.