Maislabyrinth bei Petersberg: Hier gefällt's der ganzen Familie

Bei Petersberg können Besucher sich der Herausforderung stellen, in einem großen Feld die Orientierung nicht zu verlieren. Das ist gar nicht so einfach.

Halle (Saale)/MZ - Bereits 50 Besucher waren am Freitagmorgen in der ersten Stunde nach Eröffnung gekommen: Das Maislabyrinth unweit von Petersberg erlebte somit von Beginn an einen beachtlichen Besucherandrang.