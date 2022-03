Mahnwache und Kerzenbotschaft in Halle gegen den Krieg in der Ukraine

Die Invasion der russischen Armee in der Ukraine sorgt nach wie vor für große Betroffenheit in der Stadt. Am Abend setzten Hallenser ein Zeichen.

Halle (Saale)/MZ - Mit einer Mahnwache haben etwa 50 Teilnehmer in Halle für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine demonstriert. Aus Kerzen formten sie die Botschaft „No War“ - kein Krieg. Zu der Aktion hatte Greenpeace aufgerufen. „Wir hoffen auf eine schnelle und unkomplizierte Aufnahme aller Schutzsuchenden“, hieß es von Greenpeace. Man sei zudem solidarisch mit allen mutigen Menschen, die für den Frieden auf die Straße gehen und dafür in Russland ihre Freiheit riskieren, so die Organisatoren. Auch optisch zeigt sich in Halle die Solidarität mit der Ukraine - etwa durch die Beleuchtung des Roten Turms auf dem Markt oder dem illuminierten Opernhaus.