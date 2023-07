Die Themen Nachhaltigkeit und Kunst werden bei dem Festival großgeschrieben. Was das Festival von anderen unterscheidet.

Mahagoni Festival findet erstmalig in Etzdorf statt

Neues Festival in Sachsen-Anhalt

Die letzten Vorbereitungen laufen. Die Crew versucht so viel wie möglich selbst zu machen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Etzdorf/MZ - Kein einziger blauer Fleck ist Donnerstagmittag am Himmel zu sehen. Stattdessen regnet es fast ununterbrochen. Für die vier bevorstehenden Festivaltage in Etzdorf könnte das Wetter nicht demotivierender sein. Doch die Crew des Mahagoni-Festivals lässt sich davon nichts anmerken. Egal wo man hinsieht, überall wird geschraubt, gesägt, gemalt was das Zeug hält. Denn die Zeit wird knapp – die ersten Besucher kommen.