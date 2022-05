Magdeburg hat Intel - und was hat Halle?

Halle (Saale)/MZ - Am Anfang stand auf einer Mitgliederversammlung des Vereins „Pro Halle“ die noch diffuse Erkenntnis: „Man müsste mal was machen“, sagte Vereins- und Stadtwerkechef Matthias Lux. Warum? Halle ist in rauer See unterwegs. Corona hat alle getroffen, für Steuerausfälle einerseits und Mehrkosten andererseits gesorgt. Doch die größte Stadt in Sachsen-Anhalt ist zu allem Überfluss landespolitisch zu einem Zwerg mutiert - nach der Landtagswahl 2021 gehören keine Hallenser dem Regierungskabinett von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) an. Es reicht noch nicht einmal für einen Staatssekretär. Zudem ist Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos) für unbestimmte Zeit vom Dienst suspendiert. Quo Vadis Halle? „Wir haben uns den Koalitionsvertrag der Landesregierung vorgenommen. Was bedeutet er für uns? Das wollten wir wissen“, sagte Bürgermeister Egbert Geier (SPD).