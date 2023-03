Anfang Januar hatte ein Mädchen in Halle-Neustadt für Aufregung gesorgt. Es gab an, betäubt und missbraucht worden zu sein. Welche Erkenntnisse die Staatsanwaltschaft zu dem Fall inzwischen hat.

Halle (Saale)/MZ - Dieser Fall sorgte Anfang Januar für großes Aufsehen und Entsetzen in Halle-Neustadt. Ein zwölfjähriges Mädchen soll in der westlichen Neustadt betäubt und missbraucht worden sein, so erzählte es man sich unter Nachbarn. Die Polizei sicherte am vermeintlichen Tatort umfangreiche Spuren und führte über mehrere Tage Anwohnerbefragungen durch.