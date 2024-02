In einem Verfahren in Halle muss sich ein Mann verantworten, der sich drei Mal an einer Zwölfjährigen vergangen haben soll.

Mädchen in Hotel missbraucht? 31-Jähriger in Halle vor Gericht

In diesem Hotel in Halle soll das Kind missbraucht worden sein.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Er soll eine Zwölfjahrige über das Internet kennengelernt und zum Sex erpresst haben: Wegen schweren sexuellen Missbrauchs muss sich vom heutigen Montag an ein 31-Jähriger vor dem Landgericht verantworten. Der Mann aus Kassel hat sich nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft im August 2023 drei Mal an dem Mädchen vergangen – im Keller eines Hauses, auf einer Treppe im Freien und in einem Hotelzimmer. Eine Tat filmte er laut Anklage mit seinem Handy. Darauf habe sich auch noch weiteres kinderpornografisches Material befunden. Dessen Besitz wird dem Mann in dem Prozess ebenfalls vorgeworfen.

Bislang schweigt er zu der Anklage, hat laut Staatsanwaltschaft aber eine Aussage vor Gericht in Aussicht gestellt. Sollte er sich tatsächlich umfassend zu den Vorwürfen äußern, könnte sich das strafmildernd auswirken. Auf schweren sexuellen Missbrauch von Kindern steht eine Freiheitsstrafe nicht unter zwei Jahren.

Der Mann sitzt im Roten Ochsen in Untersuchungshaft, seit er bald nach der Tat festgenommen worden und Haftbefehl erlassen worden ist. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung in Kassel hatten sich laut Staatsanwaltschaft keine Hinweise darauf ergeben, dass es sich um einen Serientäter handeln könnte. Der Mann sei zwar vorbestraft, aber nicht wegen sexuellen Missbrauchs.

Für den Prozess sind bis zum 12. März vier Verhandlungstage angesetzt.