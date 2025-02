Ermittlungen in Halle Mädchen auf Toilette im Neustadt-Centrum vergewaltigt? Das sagt die Polizei Halle zu dem Vorfall

Unter den Mitarbeitenden im Neustadt-Centrum tobt ein wildes Gerücht. Was hat sich bereits am 10. Januar im Neustadt-Centrum auf einer Toilette abgespielt? Was wir zu dem Vorfall wissen.