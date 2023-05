Macht das Baden in der Saale in Halle krank?

Am Saalestrand auf der Ziegelwiese tummeln sich bei schönem Wetter – wie hier am Montag – bereits wieder die „Wasserraten“.

Halle (Saale)/MZ - Trotz der trüben Witterung treibt es am Dienstagmorgen zwei Studentinnen am Saalestrand in den Fluss. Das Warnschild der Stadt – vom Baden wird abgeraten – ignorieren sie. „Mit einer offenen Wunde würde ich nicht in die Saale gehen. Aber ich denke schon, dass das Wasser viel sauberer als früher ist“, sagt eine der Frauen. Und deshalb schwimme sie auch regelmäßig in der Saale. „Gesundheitliche Probleme hatte ich noch nicht.“ Andere Schwimmer schon. „Seit zwei Jahren häufen sich die Fälle“, sagt Klaus-Dieter Gerlang vom Saaleschwimmerverein. Nach dem Saaleschwimmen im Juli vergangenen Jahres hatten sich Dutzende Teilnehmer krank gemeldet, über Übelkeit und Durchfall geklagt.